¡Extra! ¡Extra! Nacho anuncia colaboración con Florentino Primera

El cantante venezolano Nacho anunció que el próximo mes de octubre estrenará un tema que contará con las colaboraciones de los cantantes Florentino Primera, Mike Bahía y Manel.

“Viene una canción muy bonita, el contenido es hermoso”, adelantó el ex Calle Ciega al programa de televisión “La bomba”, al tiempo que detalló que es la primera vez que trabaja con Florentino.

“Él (Primera) es parte de un dúo mágico y nos regalaron una historia musical muy bella”, continuó Miguel Ignacio Mendoza, verdadero nombre del intérprete de música urbana.

La colaboración lleva por nombre “La mitad” y, según el entrevistado, está en proceso de cambio. “Queremos sumar a otro ícono de la música latina”, pero no quiso adelantar el nombre.

Sin embargo, Nacho sí adelantó parte de su contenido: “En tus zapatos me puse y caminé y tropecé conmigo mismo… No sé como me aguantaste, debe ser amor… El amor es una tregua, nadie tiene que ganar”.

