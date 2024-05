Natalia Jiménez aclaró dudas sobre su estado de salud

Natalia Jiménez desmintió que estuviese hospitalizada tras un concierto en Ciudad de México. La cantante española, a través de su cuenta de Instagram, compartió con sus fans que se encuentra en casa recuperándose de una faringitis.

“He visto en los medios que están diciendo que estoy hospitalizada y que estoy mal. Nada más quería grabar este video para tranquilizar al público”, comenzó diciendo en el clip publicado en su perfil.

“Lo que vieron el otro día en el video que puse fue una revisión que me hizo mi doctor. Como saben este mes he estado así de salud. Me dio una faringitis con otitis y todo lo que acaba en itis hace como tres semanas”, agregó seguidamente.

“Estoy bien”

Asimismo, la vocalista, de 42 años, señaló que ya tenía malestar cuando ofreció un concierto en Aguascalientes, que fue previo al de Ciudad de México. Ambos shows forman parte de su gira “Antalogía 20 años tour”.

“La verdad es que yo no estaba al 100% recuperada y tuve una recaída después. Entonces tuve que ir de nuevo con mi doctor a que me hiciera nuevos análisis y me ha recomendado que me quede en casa. Estoy aquí en casa recuperándose”, señaló.

Finalmente, en el post la exintegrante del grupo La Quinta Estación destacó que pese a su cuadro está muy bien.

“Tranquilos todos que estoy muy bien, dentro de lo cabe. No estoy hospitalizada. Tengo limitada la actividad física, pero estoy bien”, enfatizo.

“No es fácil la vida del cantante”

Días atrás, Natalia Jiménez publicó otro video en Instagram donde se le durante una revisión médica debido a la faringitis (inflamación en la garganta) y la otitis (inflamación del oído interno) que la afectan.

“No es fácil la vida del cantante, nadie sabe a todo lo que nos tenemos que someter a veces. Los cuidados, enfermedades y todo lo que tenemos que superar para estar arriba de los escenarios haciendo lo que tanto amamos”, escribió.