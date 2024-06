La dominicana Natti Natasha celebró el amor y el reencuentro de su familia con el estreno del tema y video de “Quiéreme menos”, producción que llega tras la salida de la cárcel de su esposo, el productor y empresario Raphy Pina.

La noticia la compartió la propia artista a través de las redes sociales. “Ya salió #Quierememenos. Una canción que dice todo lo que siento justo en este momento, una canción que amo tanto y que Dios me dio la oportunidad de ofrecerme el momento perfecto para poder compartirla con todos ustedes”, escribió en una publicación en Instagram.

“Espero tengan ese amor único y verdadero que puedan identificarse al igual que yo. Comenzó una nueva era de felicidad”, agregó seguidamente Natasha.

“Letra universal”

La bachata, que es la más conmovedora de la carrera de Natti, fue escrita por Romeo Santos, quienes colaboraron por primera vez en el remix de “La mejor versión de mí”.

“Romeo logró capturar la esencia de lo que yo siento por Raphy y todo lo que me ha dado, haciendo además una letra universal. Es un privilegio poder interpretar esta belleza de tema, que sale de su pluma y talento musical”, dijo Natti Natasha en entrevista con Sony Music.

“Quiéreme menos” viene acompañado de uno de los videos más íntimo de la artista grabada en Miami. Es una combinación de grabaciones caseras y profesionales bajo la dirección de Marlon Peña, las imágenes reflejan el amor de esta pareja, que ha superado grandes pruebas para seguir juntos y dar felicidad a su hija Vida.

“Van a escuchar el reflejo de un largo tiempo de aprendizaje, cambios, amor, trabajo y sacrificios. #QuieremeMenos es esa canción que es tan mía como de ustedes por acompañarme en cada proceso”, compartió Natti en otra de sus recientes publicaciones de la citada red social.

En libertad

Cane destacar, que el pasado mes de mayo, Raphy Pina abandonó la prisión luego de estar dos años privado de libertad.

“Todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso que llevo tres días viviendo algo diferente en mi hogar, que jamás lo imaginé tan hermoso”, contó el productor tras una difusión oficial, destacó la cadena Univision.

“Aún estoy bajo la custodia federal del BOP (Federal Bureau of Prisions o Agencia Federal de Prisiones) y no me permiten usar redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones”, agregó.

Aún así, el productor se mostró optimista de que la situación culmine lo más pronto posible. “Ya no queda mucho para prender ese live y darle las mejores historias y consejos a esa juventud que va creciendo y debe entender muchas cosas, que nos las aprenderán hasta que estén en un lugar sin hora de salida”, dijo.