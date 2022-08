Netflix reveló lista completa de sus próximos estrenos

Tras celebrar sus 25 años el gigante de streaming Netflix anunció, este martes 30 de agosto, cuáles serán los estrenos más destacados del 1 de septiembre a fin de año. «Glass Onion: A Knives Out Mystery» y «Enola Holmes 2», destacan en la lista que incluye también «Pinocho», película animada de Guillermo Del Toro, «Wendell & Wild» de Henry Selick y «My Father’s Dragon», estos dos últimos previstos para octubre.

«Cuatro películas navideñas, cinco romances/comedias románticas, seis películas de acción/suspenso, diez películas familiares y once adaptaciones de libros, entre otros». Así, subraya Collider, serán las películas que llegarán antes del 31 de diciembre. La lista marca el debut de los filmes «Fenced In» y «Love in the Villa» el 1 de septiembre, además de «The Munsters», de Rob Zombie, para el 27 de septiembre.

Los fanáticos de «Enola Holmes», y su segunda aventura, tendrán que esperar hasta el 4 de noviembre. En la historia, la joven interpretada por Millie Bobbie Brown abrirá su propia agencia de detectives, emulando a su hermano Sherlock (Henry Cavill). Un peligroso viaje por Londres llevará la acción al límite.

