“Nevermind”, de Nirvana, será remasterizado y lanzado en varios formatos

Este 24 de septiembre se cumplan 30 años de la publicación del segundo álbum de Nirvana, “Nevermind”, un trabajo que no solo consolidó en el estrellato a la agrupación estadounidense, sino que también marcó a toda una generación y sigue siendo noticia, pues se le sigue sacando jugo al polémico trabajo de Kurt Cobain, Dave Grohl y Krist Novoselic.

El material discográfico se reeditará a través de las empresas Geffen y UMe, y verá luz el próximo 12 de noviembre. Esta nueva versión mostrará la remasterización de canciones como “Lithium”, “Come as You Are”, “Territorial Pissings” y la icónica “Smells Like Teen Spirit”, que pasaron de las cintas analógicas estéreo originales de media pulgada a 192 kHz de alta resolución y 24 bit.

Este material estará disponible en varios formatos y contarán con versiones deluxe con cuatro presentaciones en vivo, así como vinilo y en CD+Blu-ray. Estos materiales contendrán espectáculos que la agrupación de grunge más importante de todos los tiempos ofreció en Ámsterdam, California, Melbourne y Tokio, filmados entre 1991 y 1992.

El bajista de la banda de rock dijo, meses atrás, que tenían este proyecto sobre la mesa. “Vamos a tener una edición de Nevermind por los 30 años pero aún la estamos armando. ¿Sobre qué incluirá? Ya verán, no quiero adelantar nada para que sea una sorpresa”, dijo el artista.

Lea la noticia completa en Chevere.life