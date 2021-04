Newmaker Quintero se despidió de “La bomba”

El animador Newmaker Quintero se despidió este jueves 29 de abril del programa matutino “La bomba”, transmitido por Televen. Además, contó los motivos profesionales que lo llevaron a tomar la decisión.

“Estando aquí (en México) me di cuenta que se pueden hacer cosas importantes con respecto a mi carrera y me motivé. Lo pensé mucho, fueron noches sin dormir, dolores de cabeza, no encontraba la forma de informar a la productora”, comentó Quintero entre lagrimas vía Skype desde Ciudad de México.

Para el periodista fue una decisión muy compleja y expresó que siempre va “de la mano de Dios, con las mejores energías”. También agradeció el apoyo incondicional que recibió de todos desde el primer momento.

