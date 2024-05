Nicholas Galitzine será He-Man en “Masters of the Universe”

Tras protagonizar la película “La idea de tenerte”, Nicholas Galitzine se prepara para interpretar al guerrero He-Man en la próxima adaptación cinematográfica de “Masters of the Universe”, que verá la luz en la pantalla grande en 2026.

De acuerdo con Variety, la película, que lleva años en producción, estará escrita por Chris Butler de “ParaNorman” (2012) y “Missing Link” (2019), y la dirección estará a cargo de Travis Knight.

“¡Por el poder de Greyskull, yo tengo el poder! Estoy más que orgulloso de anunciar que interpretaré a Adam Príncipe de Eternia en ‘Masters of the Universe’. Ha sido un sueño durante tanto tiempo interpretar a alguien con su corazón, humor y heroísmo, no puedo esperar a empezar”, compartió Galitzine en una publicación en Instagram.

En desarrollo

“Estamos encantados de darle vida a los queridos ‘Masters of the Universe’ y no podríamos estar más emocionados de anunciar al inmensamente talentoso Nicholas Galitzine como nuestro He-Man. Uniendo fuerzas con el director Travis Knight, Mattel y Escape Artists, esta reintroducción del personaje y su universo será una película épica que deleitará al público desde aquí hasta Eternia”, anunció Julie Rapaport, jefa de producción y desarrollo cinematográfico de Amazon.

Por su parte, Robbie Brenner, presidente de Mattel Films, señaló que Mattel Films se enorgullece de trabajar con Amazon y asociarse nuevamente con Courtenay Valenti para llevar “Masters of the Universe” a la pantalla grande. “¡Estamos encantados de producir junto a los muy respetados y prolíficos Todd Black, Jason Blumenthal y Steve Tisch, con el visionario Travis Knight y el carismático y talentoso Nicholas Galitzine, nuestro Príncipe Adam/He-Man!”, manifestó.

Hasta los momentos no queda claro hacia dónde apunta la esperada historia. La más reciente versión de la película apuntaba a que el Príncipe Adam llegaría a la Tierra siendo solo un niño, teniendo que volver a su planeta para defenderlo de las fuerzas malvadas de Skeletor, pero antes tendría que descubrir los secretos de su pasado.

¿Quién es Nicholas Galitzine?

El actor británico ha logrado destacarse en los últimos años en la industria del cine y la televisión. Recientemente, protagonizó una comedia romántica con Anne Hathaway. También, logró popularidad al ser el príncipe azul de Camila Cabello en “Cenicienta”. Además, confirmó que volverá como otro de sus personajes principescos, Henry, en la secuela de “Rojo, blanco y sangre azul”.

Nicholas hizo su debut con el spin-off de “Transformers”, “Bumblebee”. Próximamente tiene la película stop-motion de Laika, “Wildwood”, cuyo estreno está previsto para 2025.

Antes de que Galitzine fuera escogido, sonaron nombres como Noah Centineo, de “A todos los chicos de los que me enamoré” (2018), y Kyle Allen de “Love, Sublime Love” (2021).