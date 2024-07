Nicolas Cage: Me da miedo la inteligencia artificial

Nicolas Cage reveló que está aterrorizado por la inteligencia artificial (IA) que está cada vez más presente en el cine y el streaming. Cage se prepara para protagonizar la serie de acción real “Spider-Man Noir” de Prime Video.

“Tienen que ponerme en un ordenador y hacer coincidir el color de mis ojos—no sé. Solo van a robar mi cuerpo y hacer lo que quieran con él mediante IA digital”, dijo sobre el próximo escaneo para la citada serie de televisión, destacó el portal Variety.

“Dios, espero que no. Me da miedo la IA… Me hace preguntarme, ¿Dónde terminará la verdad de los artistas? ¿Será reemplazada? ¿Será transformada? ¿Dónde estará el latido del corazón y la pureza? Quiero decir, ¿Qué van a hacer con mi cuerpo y mi cara cuando esté muerto? ¡No quiero que hagan nada con ellos!”, agregó consternado.

Sin violencia

El actor de películas como “Contracara” reconoció que la televisión nunca le resultó atractiva, pero le interesaba era el tiempo que podía tomarse para expresar algo.

“Vi a Bryan Cranston en ‘Breaking Bad’ mirando una maleta durante la mitad del episodio. Sólo él en el suelo mirando una maleta pensando: ‘¿Qué hay dentro? ¿Hago esto? ¿No lo hago?’ Pensé: ‘No tenemos tiempo para hacer eso en las películas’. Así que me pareció una oportunidad para abrirlo un poco. No sé si el proyecto que estoy explorando tiene espacio para eso. Creo que este es un episodio mucho más de entretenimiento con palomitas de maíz”, apuntó.

Asimismo, Nicolas Cage dejó claro que no le gusta la violencia. “No quiero interpretar personajes que lastimen a otras personas. Una de las cosas que me gusta de este posible programa es que es de fantasía. En realidad no se trata de personas golpeando a otras personas. Hay monstruos involucrados”.

El artista estadounidense, de 60 años de edad, aprovechó para destacar que no está interesado en protagonizar grandes éxitos de taquilla de 100 millones de dólares en este momento de su carrera, aunque no se opone a ellos si se le presenta el proyecto adecuado.

“La gente quiere aprender algo de lo que viven estos personajes. Me interesa el cine en 50 mm, en primera persona, me interesa la psique. Quiero ver a la gente pasando por sus dificultades y sus celebraciones y relacionarme con eso, o encontrar algo en eso que me haga sentir menos solo de alguna manera. No me interesa, ya sabes, una ciencia ficción de 100 millones de dólares. Me encanta la ciencia ficción, pero no necesariamente voy al cine por el espectáculo”, manifestó.

En camino

Nicolas Cage señaló que le gustan las películas sobre personas. “Es mi gusto, y las historias más pequeñas. Es por eso que me he inclinado por el cine independiente. Eso no significa que no haría más películas de aventuras o algo más divertido. Lo estoy considerando ahora mismo, pero las películas que me hicieron querer ser actor de cine son películas como las de Elia Kazan o ‘Toro salvaje’, películas que trataban sobre personas que se enfrentaban a los problemas de la vida”, dijo.

El productor de cine también se prepara para su próxima película de terror de Osgood Perkins, “Longlegs”, en la que interpretará a un escalofriante asesino en serie.