¡Nivel desbloqueado! Nirvana registra un nuevo logro en Spotify

“Smell Like Teen Spirit”, canción que Nirvana incluyó en “Nevermind”, superó las mil millones de reproducciones en Spotify, uniéndose así al selecto grupo de 150 temas que logran tal número en esa plataforma.

A casi 30 años del lanzamiento del disco de la banda de grunge más importante de la historia, rompe un nuevo récord pese a no ser considerado gran cosa por Kurt Cobain, Dave Grohl y Krist Novoselic, sus autores.

Sin embargo, el álbum de 13 tracks pasó a la historia y tres décadas después sigue rompiendo la liga tal como temas de la agrupación británica Queen con sus éxitos “Another One Bites The Dust”, “Bohemian Rhapsody” o “Don’t Stop Me Now”, o Linkin Park con “In The End”, que también lograron tal cifra en Spotify.

Lea la noticia completa en Chevere.life