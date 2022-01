¡No pudo escapar! Lasso se contagia de covid-19 por segunda vez

Lasso tendrá que seguir esperando para presentar las últimas funciones de su espectáculo «Un cuento de Navidad«. Y es que el cantante venezolano tampoco pudo escapar al brote de ómicron, la nueva variante del covid-19.

«Tengo una terrible noticia que darles: tengo covid, otra vez; por segunda vez en tres semanas», anunció el vocalista a través de un video subido a su perfil de Instagram. «Y pues me veo en la terrible noticia de tener que cancelar nuevamente los dos conciertos y de verdad lo siento muchísimo; no tienen idea de la vergüenza que me da con ustedes», señaló seguidamente.

A pesar del entusiasmo manifestado con este proyecto, planificado para las festividades navideñas, el artista asumió que no podrá cumplir con la pauta de los shows que le quedaban.

