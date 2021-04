Nomadland va firme hacia el premio Oscar

salas de cine debieron cerrar debido a la pandemia del covid-19, ocho películas que llegaron a nuestras pantallas impresionaron a los votantes de la Academia lo suficiente como para competir por el mayor premio de Hollywood: el Óscar a mejor película.

Nomadland llega como la gran favorita a la gala que será este domingo 25 de abril. Pocos analistas consideran que otra cinta sea capaz de evitar que ésta se lleve el Óscar a mejor película, así como estatuillas en otras varias categorías, incluyendo la de su directora, la china Chloé Zhao.

Si alguna película va a desbancar a Nomadland, El juicio de los 7 de Chicago es la que tienen mayores probablilidades, tras alzarse con el prestigioso premio del sindicato de actores de Hollywood.

Steven Spielberg le pidió a Aaron Sorkin que escribiera un guión sobre las protestas contra la guerra de Vietnam de 1968 que sacudieron a Chicago, la violencia policial que suscitaron y el extraño juicio posterior.

Ninguna película tiene más nominaciones al Óscar este año que Mank, de David Fincher, un drama en blanco y negro producido por Netflix que dramatiza, y en buena medida ficciona, la realización de la cinta Ciudadano Kane”. A pesar de su gran aceptación y genuinas credenciales, divide amargamente a críticos y votantes.

El director coreano-estadounidense Lee Isaac Chung estaba a punto de abandonar su carrera cinematográfica para dedicarse a la docencia cuando filmó Minari, basada en su propia infancia. La película, que reúne a actores de ambos lados del Pacífico, incluyendo a la estrella de Walking Dead, Steven Yeun y la veterana actriz surcoreana Youn Yuh-jung, es una historia sobre las relaciones familiares.

Casi universalmente admirada, es posiblemente la cinta que menos divisiones genera entre las nominadas a mejor película y podría ser una inesperada ganadora gracias al sistema de votación preferencial.

Otra película a mencionar es The Father, elogiada en su estreno en Sundance. Cosechó muchos admiradores, en particular por la actuación de Anthony Hopkins, aunque no es de las favoritas para obtener el galardón. / AFP