Norkys Batista solicitó donantes de sangre para su padre

Norkys Batista pidió la ayuda a todas las personas que puedan ser donantes de sangre para su padre Luis Batista, quien se encuentra en delicado estado de salud tras sufrir un paro cardíaco e intestinal el pasado 9 de julio, mientras estaba en Aruba.

Debido a la seriedad del asunto, el señor Batista tuvo que ser trasladado de la isla caribeña a Cali, Colombia, por lo que la actriz tuvo que viajar de emergencia al vecino país para acompañar a su familia en estos duros momentos.

“Estamos requiriendo donantes de sangre. Yo voy a ser una de las donantes y en un rato voy a donar. Necesitamos a todas las personas que puedan colaborar”, comenzó diciendo la actriz venezolana en un video publicado en sus historias en Instagram.

“Tuve que salir de la habitación donde está papá para poder grabarles este video y pedirles a todas las personas que me están escuchando que estén en Cali, Colombia, por favor nos ayuden con donación de sangre”, agregó seguidamente.

Asimismo, la protagonista de “Estrambótica Anastasia” aseguró que donará sangre las veces que se necesite. “En la historia anterior estaba hablando fuerte para que papá no me viera cabizbaja, ni en una actitud que no quiero que me vea”, dijo.

“Yo vi a Dios sanar a mi papá”

En el primer episodio de salud de Luis Batista, Norkys Batista aseguró que su papá recibió un milagro de Dios luego de estar 30 minutos sin respirar.

“Yo vi a Dios sanar a mi papá. Le pedí a Dios de rodillas que si eso era producto de mi imaginación me perdonara, pero si realmente él estaba sanado a mi papá me mandara señales, y lo vi”, comentó en ese entonces es la exreina de belleza.

“Me emociona mucho echar este cuento. Solo les puedo decir que mi papá está perfecto, no tiene daños cerebrales, no tiene problemas intestinales. Mi papá tiene su riñón y todos sus órganos perfectos, respira bien. Paso de grado dos (grave) a grado uno”, detalló.

La actriz de telenovelas como como “Mi ex me tiene ganas” o “De todas maneras Rosa” se ha mantenido aferrada a la fe por la salud de su papá. Desde el primer día lo llena de amor junto a su familia.

Cabe recordar que el señor Batista es el padre de crianza de la actriz, quien tiene el apellido Batista luego de que se quemara la jefatura donde reposaban los documentos de presentación con el apellido original Viloria.