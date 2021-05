Nuno Gomes: Mi objetivo siempre ha sido el cine

Pertenece a Nuno Gomes la firma que aparece al principio y al final de los videos, principalmente del género urbano (aunque no limitante), de artistas como Chino y Nacho, Maluma, Ozuna, San Luis y tantos otros que han hecho que en su hoja de vida ya sume más de 200 títulos.

Pero la ilusión del director venezolano es la gran pantalla. Para eso estudió y comenzó a foguearse en los inicios de su carrera dentro de la industria publicitaria. Antes de llegar a ella, Gomes culminó hace poco las grabaciones de El repatriado, una serie de diez capítulos de Disney+, de los cuales él dirigió ocho.

— ¿Cómo llega a esa serie?

— Es de las pocas cosas buenas que me dejó la pandemia. Estuve viviendo seis meses en México y estando allá me contrataron como director freelance. Ahora, tengo el privilegio de compartir en la plataforma donde hay producciones tan laureadas como The Madalorian, por ejemplo. Rodamos durante 66 días este proyecto maravilloso que aborda la migración ilegal, a través de la frontera. Al protagonista lo deportan a México y, desde allí, tiene que buscar la manera de volver a su casa gracias al boxeo.

—¿Cómo fue la transición de hacer historias cortas a contar algo completamente distinto y en otro formato?

—Este es un salto a la ficción con reglas distintas. Aquí el lenguaje es otro. La manera de trabajar es otra. Aunque se cuentan historias en ambos. Fue un bootcamp artístico para mí, el cual me permitió crecer mucho como ser humano.

— Significa esto que con el entusiasmo que le quedó va a dejar los videoclips aunque sea por un tiempo?

— Mi objetivo final siempre ha sido hacer cine. No me distraje de esa meta sino que, en el camino, otras cosas me han seducido. Comencé haciendo publicidad, donde me iba muy bien, hasta que un día me ofrecieron hacer un videoclip. Creí que sería solo uno y, fíjate, ya tengo 240. Ahora me ofrecieron hacer este proyecto y lo hice, pero no voy a dejar de hacer los videos. Continuaré con ellos, pero sin abandonar mi sueño que es hacer mi primera película. Y con mi casa productora nos enrumbamos hacia eso.

— El género urbano ha sido muy cuestionado no solo por su música sino por la manera como la mayoría de los videos las presentan.

— Uno de los últimos videos que dirigí fue para el tema Mala influencia, de Noriel y Manuel Turizo, donde trabajé con la modelo venezolana Fabiola de Oliveira. Cuando Noriel me llamó concordamos no hacer lo tradicional que tiene que ver con yates, mujeres, carros, lujos. Así que salió esto que es un proyecto exótico, conceptual y raro. Es muy metafórico y artístico porque cada expresión visual tiene un significado artístico visto desde un ojo ajeno al reguetón. Conseguimos una locación gótica, en la onda de Tim Burton, donde personajes y cosas cobran vida de manera inusual.