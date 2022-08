La merenguera boricua Olga Tañón celebró el triunfo y la trayectoria de su colega Oscar D’ León. Vía redes sociales, la intérprete de «Cómo olvidar» le deseó bendiciones al salsero, quien está próximo a presentarse en Venezuela en el marco de la celebración de sus 50 años de carrera artística.

«Yo tenía que estar aquí, con todo y filtro, ¡claro que con todo y filtro! ¿Saben porqué? 50 años de carrera se pueden decir con la boca tan fácil, pero no es fácil. Maestro Oscar D’ León, me quito el sombrero. Que Dios te bendiga, te dé toda la salud del mundo, eres maravilloso, eres superchévere, sabes que te quiero muchísimo; pero no solamente te quiero, te respeto mucho más. Gracias por existir», expresó la conocida mujer de fuego en un video publicado en sus historias y reposteado en la cuenta en Instagram del intérprete de «Llorarás».

Luego, Oscar D’ León respondió los elogios de su amiga y colega Olga Tañón. «Gracias a mi querida @olgatanonofficial por felicitarme y por supuesto que sí vamos a seguir disfrutando estos #50aniversario… Más que agradecido por tus buenos deseos mi #mujerdefuego #Cooomooo #Sabrooosooo», comentó en las redes sociales.

Show por todo lo alto

Cabe destacar que los shows que ofrecerá D’ León los próximos 16 y 17 de septiembre, en la sala Ríos Reyna del Complejo Cultural Teresa Carreño, contarán con la participación de músicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, perteneciente al Sistema de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela del país, según informó su mánager, Zoraida León.

