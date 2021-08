¡Entérate! Oscar de la Renta dejará de usar pieles

La famosa casa de modas Oscar de la Renta anunció que para octubre del 2021 no ofrecerá ningún producto hecho a base de piel, tal como lo reseñó la Coalición para la Abolición del Comercio de Pieles (Caft).

“Oscar de la Renta no utiliza pieles en sus colecciones de moda ni vende pieles en su tienda, y no lo hará en el futuro. Además, una vez finalizado el periodo de venta de la licencia, no se pondrán a la venta nuevos productos que utilicen pieles y lleven la marca Oscar de la Renta”, publicó la Caft en su página web.

Con este paso, el gigante del glamour y el estilo se suma a sus pares Stella McCartney, Calvin Klein, Armani, Tommy Hilfiger y Gucci, que también han rechazado el maltrato animal para hacer prendas de vestir.

Esta decisión llega tras la fuerte presión que ejerció la coalición, que hizo campañas y manifestaciones dirigidas a inversores y minoristas terceros, a modo de boicot contra la empresa que creó el diseñador dominicano Oscar de la Renta, quien falleció en 2014.

