Oscarcito cerró la primera etapa de su vida profesional

Con la sombra del fallido de show de Marc Anthony encima, el cantante venezolano Oscarcito ofreció a sus seguidores lo que les había anunciado sería su despedida con ese nombre y proyecto.

A partir de ahora, el también productor se conocerá con el nombre de Yakozuki, denominación que escogió del karate. Se trata de un movimiento de esas artes marciales, las cuales practica desde niño y que, según él, le han ayudado a mantenerse enfocado en su carrera.

Precisamente con ese nuevo nombre escrito en letras grandes y negras en una franela blanca, y él vestido todo de ese color, inició Último concierto, su recital en streaming el domingo por la noche.

El show, inicialmente, estaba pautado para el domingo 11 de abril; pero debido a problemas de salud que confrontó pocos días antes, relacionados con la fatiga y el estrés, se tuvo que posponer una semana.

Pa’ que lo tengas claro fue el primer tema que se escuchó. El concierto estuvo dividido en varias partes. En la primera se la dedicó a su paso por Lsquadrón y a su etapa como solista. Con las cámaras siguiéndolo hasta el camerino, Oscarcito se cambió mientras se preparaban cuatro micrófonos sin acompañantes en la tarima. Así, recordó su paso por A.5.

Asimismo, también le dedicó un popurrí a temas que escribió para otros artistas como Y si no me acuerdo no pasó (Thalía), Cuando te beso (Víctor Manuelle), Esto está rico (Marc Anthony y Will Smith), Tiburones (Ricky Martin) o El anillo pa’cuando (Jennifer López).

En el homenaje a sus compañeros de A.5, además de interpretar temas como Ilusiones, uno de los más importantes del grupo, también utilizó imágenes del paso del quinteto por Sábado Sensacional. Soltó unas lágrimas durante este momento, al recordar no solo a quienes fueron sus compañeros de aventuras, sino también porque ahí inició todo hace 20 años, como lo dijo al final.

Oscarcito estuvo todo el tiempo en una tarima cuadrada, la cual se instaló en el centro de un gran espacio. En el mismo, además de sus músicos y coristas, también había pantallas en el techo, a los lados y en la base de la misma. En ellas se proyectaban imágenes aleatorias, así como, en ocasiones, la letra de alguna de las canciones de turno. La escenografía se complementó con un juego de luces que también cobraron protagonismo en el montaje.

Tú eres perfecta, Besos de chocolate, Me rindo a tus pies, Me gusta, el icónico El hacha y Tumbayé también formaron parte del espectáculo.

Con el último marcó el fin de esta primera etapa de su carrera de dos décadas y así lo recordó en unos segundos que se tomó para hablarle a quienes estaban del otro lado de la transmisión.

Antes de que terminara el concierto, pero ya sin Oscar Hernández en la pantalla, se estrenó Yakozuki el tema que identifica el inicio de su transformación, el cual engloba a un proyecto más ambicioso y que va, según ha dicho, más allá de ser solo un cantante.

Uno de los aspectos que más esperaban quienes compraron el ticket era la rifa de un carro del año. El sorteo se hizo y, según se informó en sus redes sociales, el ganador del mismo estaba en Orlando.