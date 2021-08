Osmariel Villalobos: “El caso no se archiva, el caso continúa”

Hace una semana, la modelo venezolana Osmariel Villalobo compartió con el mundo los agravios físicos y psicológicos que sufrió a manos de su ex pareja. Ahora, esa denuncia está siendo procesada en un tribunal.

“Dejé atrás mi miedo, me llené de valor y les confesé públicamente lo que me estaba sucediendo en ese momento. Hoy el panorama es maravilloso, me estoy recuperando y me estoy curando de adentro hacia afuera. Cada día que pasa me convenzo más de que lo que hice al denunciar fue lo correcto y estoy más fuerte que nunca defendiendo mi verdad. El martes 17 de agosto, en Marbella España, en frente de un juez, declaró mi ex pareja y declaré yo”, explicó Osmariel.

En este sentido, la autoridad jurídica consideró que existe un delito por agresión dado a los informes que emitió el médico forense tras evaluar las lesiones de la denunciante. “El caso no se archiva, el caso continúa”, afirmó con optimismo.

