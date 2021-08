Osmariel Villalobos denunció violencia por parte de su expareja

Todavía afectada por lo que vivió tres días atrás y con moretones en los brazos, este domingo 15 de agosto la modelo venezolana Osmariel Villalobos dijo que deseaba contar su verdad, enfrentar sus miedos y “exponer mi más profunda fragilidad”, para pedirle a las mujeres denunciar la violencia de género, tal como ella hizo.

“Fui víctima de maltrato físico, emocional y verbal de mi expareja, que me expuso a la humillación más grande de mi vida. Esa persona que juró protegerme y cuidarme, esa misma persona me maltrató. Y les quiero contar de mi propia boca para que no existan suposiciones”, dijo Osmariel en un video colgado en su cuenta en Instagram.

La también animadora aclaró que no quería hacer el “papel de víctima”, pero sí quería transformar la experiencia negativa que vivió tras darse cuenta que su pareja le era infiel de manera descarada en una discoteca, el miércoles en la madrugada.

Al verse descubierto, el presunto agresor le exigió que se fueran juntos, pero ante la negativa de la exMiss empezaron a discutir y “salieron todos sus demonios”. “Se puso muy agresivo y me rompió el vestido… Me dejó desnuda frente de muchas personas”.

