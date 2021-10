¡Otra vez! Adam Levine es criticado por rechazar a una fan

El cantante Adam Levine fue tendencia en las redes sociales luego de que una fan subió al escenario para abrazarlo, pero el líder de la banda Maroon 5 reaccionó de una manera inesperada y generó todo tipo de comentarios, informó el portal boricua Primera Hora.

El incidente ocurrió durante un show en vivo en el Hollywood Bowl de Los Angeles, California, justo en el momento que Levine interpretara el tema “Sunday Morning”. De forma inesperada la seguidora violó la seguridad para abrazar a su ídolo, y aunque lo logró llegar al vocalist, a este no le gustó la situación dejando ver su molestia.

Sin embargo, tras lo sucedido, el cantante no dudó en aclarar la situación a través de sus redes sociales y las historias de su cuenta de Instagram. “Realmente estaba sorprendido. Y a veces, cuando eso pasa te sobresaltas… tienes que sacudirte y seguir adelante porque estoy haciendo mi trabajo. Espero que todos podamos entender eso. Eso no es lo que soy. Siempre he sido alguien que ama, respeta y adora a nuestros fans. Sin nuestros fans no tenemos trabajo”, explicó.

