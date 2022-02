¡Otra vez! Alicia Machado recuerda el «infierno» que fue su reinado

A 26 años de coronarse Miss Universo, Alicia Machado aseguró, con la sinceridad que la caracteriza, que terminar su reinado como Miss Universo 1996 fue un alivio.

«En ese momento pensaba que ya se había acabado el infierno de que estuvieran tan pendientes de mi peso, que estuvieran tan pendientes de todo lo que yo hacía o decía», reveló la venezolana en entrevista para el programa de Univision «Despierta América».

«Yo estaba feliz, me quería ir al hotel, no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie. Me acuerdo que me fui a mi hotel y me puse la primera gran borrachera de mi vida —con un maquillista que fue mi maestro y gran amigo. Nos fuimos al cuarto del hotel y amanecí en la alfombra. Me tomé el mini bar completo», recordó sobre el día en el que entregó la corona.

