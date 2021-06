Padre de Ben Affleck se pronuncia sobre relación de su hijo con JLo

Aunque medio mundo ha dado por hecho el regreso romántico de la cantante Jennifer López y el actor y director Ben Affleck, tras sus recientes encuentros, el padre del novio, Timothy Affleck, al parecer no ha escuchado nada del asunto.

Recientemente, el diario The Sun entrevistó al progenitor de Ben Affleck, de 77 años, quien afirma no saber nada de la supuesta unión sentimental. “Nunca he oído nada de este sinsentido”, enfatizó.

Sin embargo, a pesar de que todas las imágenes apuntan a una reconciliación, el padre del intérprete de “Armageddon” no da nada por hecho.

Lea esta nota completa en Chevere.life