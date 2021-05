Padre de Britney Spears aseguró que la cantante sufría de demencia

El padre de la cantante Britney Spears, Jamie Spears, contraataca. Con intención de mantener la tutela el hombre aseguró -según publicó Radar Online- que la princesa del pop sufría de demencia. Así lo presentó el progenitor de la intérprete de “Toxic” en documentos judiciales a juicio de lo que recoge el informe legal.

Citando al diario británico sensacionalista The Mirror, un nuevo documental de la BBC2 titulado “The Battle For Britney: Fans, Cash And, A Conservatorship” dará a conocer este y otros asuntos.

El portal aseguró que los realizadores obtuvieron supuestos recursos utilizados para que Jamie se hiciera con el control de las finanzas y la vida de Britney. Los entregó en 2008 y según los productores marcó una casilla que afirmaba que Britney necesitaba “colocación o tratamiento por demencia”.

