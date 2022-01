Paquita la del Barrio recae en sus problemas de salud

Paquita la del Barrio sorprendió a sus seguidores con un video en el que confirmó que no se encuentra «bien» de salud. La intérprete de «Rata de dos patas» contó que fue sometida a un tratamiento en días pasados y el médico le indicó tres semanas de reposo por lo que debió cancelar sus shows.

“En realidad no puedo caminar muy bien, no puedo. Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque ustedes saben que nunca les he fallado, entonces por esta discúlpenme, de verdad disculpa a la empresa y a todo el público… Espero en Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes», dijo la cantante mexicana, cuyo nombre real es Francisca Viveros Barradas, en el clip colgado en su cuenta de Instagram.

Sus representantes también confirmaron la noticia a través de un comunicado de prensa en el que cancelan los conciertos pautados para los próximos días en tierras aztecas. El documento añadió que la cantante recibió un procedimiento debido a sus dolores del nervio ciático.

