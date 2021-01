Para Chuchito Sanoja hacer música es como respirar

El cantante, compositor y multiinstrumentista Jesús Sanoja fue recientemente galardonado con una mención de honor en el Premio Nacional de Cultura.

El talento de “Chuchito”, como también se le conoce, no es de extrañar. Hijo de Elisa Soteldo y Chucho Sanoja, nieto de Ángela y Rafael Soteldo, sobrino de los músicos Rafael, Antonio, Carmen y Salvador Soteldo, podría decirse que su camino estaba trazado desde antes de nacer y fue enviándole señales a lo largo de su vida.

El galardón, uno de los más de 40 que ha recibido, se le concedió en el año del centenario de Aquiles Nazoa, quien fuera un referente para Chuchito desde su infancia, cuando en la escuela leía sus poemas.

“Yo me siento totalmente identificado con Aquiles, no sé si de pequeño me quedó grabado en la mente aquello de ‘creo en los poderes creadores del pueblo’, pero lo cierto es que de manera natural, yo creo en los poderes creadores del pueblo y no fue hasta que Aquiles lo escribió que se internalizó dentro de mí la fuerza que tiene esa convicción, esa frase. Pero además nos dejó otra frase que dice, ‘creo en la amistad como el invento más bello del hombre’, con esas dos columnas se pueden levantar varios edificios, varias pirámides, tal es la profundidad de sus cosas más sencillas”, expresó.

Esas cosas sencillas y profundas lo acompañaron a lo largo de su vida, por ello, hacer música para Chuchito siempre

fue algo natural y podría decirse que hasta necesario para su vida, algo así como respirar.

“Para mí hacer música sigue siendo lo mismo que fue de niño cuando mis abuelos nos daban clases en la sala de la casa a todos los hermanos y todos los primos y era como que nos daban comida a todos y jugábamos todos, era algo normal, y para mí sigue siendo así, me levanto y comienzo a hacerlo, es mi oficio y me enseñaron que debo hacerlo todos los días y no existe un día que

no lo quiera hacer, así como no hay un día que uno no quiera alimentarse”, relató y aseguró que continuará escribiendo, produciendo y dirigiendo como día a día lo ha hecho.