¡Para morir de risa! Catherine Fulop contó anécdota con un mono

Con la gracia que le caracteriza y sin medirse en artículos, la actriz venezolana Catherine Fulop reveló en una emisora de radio en Argentina una anécdota bastante singular. Lo hizo en una conversación en directo con su compañero Santiago del Moro, con quien todas las mañanas se reúne en vivo para hablar de temas variados y dejar colar alguna que otra vivencia.

La conversación parecía bastante amena y seria, pues los conductores hablaban de la viruela del mono, cuando Del Moro cuestionó a Fulop en torno a su experiencia con la especie. La ex participante del programa MasterChef Celebrity Argentina se tomó en serio la pregunta y contó que había convivido con ellos, según reseñó el portal Paparazzi. Pero lo que generó la risas fue, precisamente, la historia que la venezolana echó en torno a esa cercanía.

«Convivimos. De hecho, una vez, me fui a bañar y me tenía que desvestir y Henry (el mono) no paraba de mirarme». Ante la sorpresa Catherine continuó: «Lo ponía en la ventana del baño y me acuerdo que me miraba todo y me quería tocar. Venía con la manito y era muy impresionante porque el dedo del mono es negrito pero iguales que los humanos. Iba directo ahí. No sé cómo sabe», agregó tras dar a conocer que esa convivencia era en su casa de campo.

