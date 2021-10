¡Para reírse! Víctor Drija reveló que es el «morocho» perdido de Brad Pitt

Las redes sociales explotaron con memes e incontables risas tras la más reciente confesión del actor venezolano Víctor Drija, quien comentó en un video que subió a su cuenta en Instagram que fue confundido con el galán hollywoodense Brad Pitt.

En el post, Víctor fue disipando su apariencia para luego insertar la imagen del protagonista de «¿Conoces a Joe Black?«. De esta manera, muchos de sus colegas del medio artístico le tomaron el ejemplo y se fueron comparando con otros astros de fama mundial.

«Este video va dedicado especialmente a mi amigo Víctor Drija. Víctor, no sigas soñando pana, no te pareces a Brad Pitt. En el caso mío, cuando la gente me para, que me dice que soy idéntico a George Clooney, ahí si tienen razón y con las canas más. Pero loco, tú no te pareces a Brad Pitt, quisieras tú por lo menos tener un aire, no sé si acondicionado o algo así (risas). No tienes ni el aire de los cauchos Víctor», bromeó Daniel Sarcos.

Lea la historia completa en Chevere.life