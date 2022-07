Pat Benatar se solidariza con víctimas de tiroteos masivos en EE.UU.

La cantante neoyorquina Pat Benatar no volverá a entonar en vivo «Hit Me With Your Best Shot» («Pégame tu mejor tiro») en solidaridad con víctimas y dolientes de tiroteos en masa.

A lo largo de 2022, así como en años anteriores, Estados Unidos ha sido noticia por perturbadores casos relacionados a la violencia con armas de fuego. Tal es el caso de un tiroteo en una escuela primaria de Texas y más recientemente en Highland Park, Illinois.

En una reciente entrevista con USA Today por su actual gira de conciertos, la legendaria vocalista hizo referencia a la canción, cuyo lanzamiento ocurrió en 1980, y destacó que se dedicará a cantar otras melodías populares en su repertorio como «Love is a Battlefield» y «We Belong».

