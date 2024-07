Patricia Schwarzgruber le dedicó en sus redes sociales un emotivo mensaje a su hija Sophia, quien cumplió 14 años este 18 de julio.

“Feliz cumpleaños, mi eterna niña bonita, mi primer gran amor, mi pequeña gran maestra, mi mejor espejo, mi mejor compañera y hasta con la que mejor discuto”, escribió Schwarzgruber en una publicación en Instagram.

“Eres esa luz”

Hay que recordar que Sophia es fruto del matrimonio de Patricia Schwarzgruber con el también actor Jonathan Montenegro. La pareja se divorció en 2011.

“Eres increíblemente maravillosa, eres magia, eres esa luz que jamás se va a apagar y es que brillas tanto que hasta iluminas a los demás. Eres tan bella, pero como siempre te digo, tu belleza no es exterior, esa en algún momento se va, tu belleza es la que tienes en tu corazón, me siento orgullosa, pero muy orgullosa de ti, no te imaginas cuánto”, agregó en la dedicatoria.

“Gracias mi amor por caminar conmigo estos 14 años. Te juro que han sido hermosos y que si tuviera que elegir, los volvería a caminar una y mil veces más a tu lado, porque tú lo has valido todo”, aseguró.

Asimismo, la actriz de “Voltea pa que te enamores” aprovechó para destacar: “Gracias por ser mi gran regalo, mi gran amiga. Gracias por estar, pero sobre todo gracias por escogerme como tu mamá”.

Y agregó: “Feliz día mi amor, nunca olvides que tú eres el regalo de todos, tu sonrisa, tu determinación, tu temple y ese carácter que tienes te harán llegar muy lejos; confía en ti y siempre, siempre sonríe”.

Mucho amor

La artista aprovechó el post para enfatizar el amor que siente por la adolescente, a quien destacó en sus deferentes facetas, como jugadora de voleibol, músico y ahora como “mini chef”.

Su padre también destacó la fecha

Por su parte, Jonathan Montenegro compartió en sus historias de Instagram una serie de fotos en la que se le ve con la entonces bebé Sophia. El actor está alejado de la menor, a quien tiene varios años sin ver, por las disputas que tiene con Schwarzgruber.

“Hija mía: Cuando mires al cielo, no te olvides soñar por algo mejor. Que nunca te falte el brillo del sol en momentos difíciles. Cada día te haces más grande y para mí, es sinónimo que estoy más cerca de ti. La espera se hace larga y desafiante, pero en cada segundo de espera, crece la certeza que pronto volveremos a estar juntos. Feliz cumpleaños Sophia”, compartió en otro de sus post de la cita red social.

Schwarzgruber, de 41 años, enfrenta una situación similar con su ex Daniel Otayek, el padre de su hijo Mauricio.