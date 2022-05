Película de Barbie representará muchas versiones de la muñeca

Parece que Warner Bros. y Mattel necesitarán más que un cambio de ropa, profesiones y temáticas para distinguir a la pareja de muñecos más famosos del mundo, ya que la nueva película de «Barbie» presentará a algunas versiones alternativas de sus protagonistas de plástico con los rostros de otros artistas, refirió CBR en su portal.

Recientemente, Kyle Buchanan del New York Times informó desde el Festival de Cine de Cannes que Margot Robbie y Ryan Gosling no serán los únicos Barbie y Ken existentes en este mundo de fantasía, sino que las actrices Issa Rae y Hari Nef interpretarán a Barbies diferentes, mientras que Simu Liu y Ncuti Gatwa darán vida a Kens que seguro no han pisado las estanterías de las jugueterías.

«Escucho chismes increíbles de Barbie en Cannes. Por un lado, escuché que Ryan Gosling no es el único Ken en la película Barbie. Simu Liu y Ncuti Gatwa también interpretan a Ken y del mismo modo Margot Robbie no es la única Barbie de la película. Issa Rae y Hari Nef juegan con diferentes Barbies», apuntó Buchanan desde Twitter.

Lea la nota completa en Chevere.life