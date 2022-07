Pink estrenó «Irrelevant», un himno al empoderamiento femenino

Cumpliendo el deseo de llevar mensajes con su música, la cantante Pink estrenó «Irrelevant» un poderoso himno de protesta que invita a resaltar el empoderamiento para todas las mujeres del mundo, destacó Just Jared.

“Como mujer con una opinión y la valentía de expresar esa opinión, se vuelve muy agotador cuando la única réplica es decirme cuán irrelevante soy. Soy relevante porque existo y porque soy un ser humano. Nadie es irrelevante. Y nadie puede quitarme la voz”, expresó la artista a través de un comunicado, destacó el site.

«Los niños no están bien / Ninguno de nosotros tiene razón / Estoy cansada, pero no dormiré esta noche / Porque todavía me siento viva. Los niños no están bien (no están bien) / Ninguno de nosotros tiene razón (Ninguno de nosotros tiene razón) / Estoy cansado, pero no dormiré esta noche. Porque todavía me siento vivo”, se puede escuchar en el sencillo, que habla de los derechos de las mujeres no solo a decidir sobre su cuerpo, sino también a poder expresarse libremente sin el odio imperantes.

