¡Qué chimbo! J Balvin anunció la postergación de su gira «José»

El astro del reguetón J Balvin anunció la postergación de su gira «José» a siete días del primer concierto el próximo 19 de abril. El artista pasaría por diversas ciudades de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, sin embargo, las cosas tomaron una dirección diferente.

El cantante colombiano hizo el anuncio oficial de la cancelación a través de su perfil en la red social Instagram. El vocalista señaló que el virus de covid-19 es el principal causante de la pausa que tiene que ponerle al tour.

«A todos mis fans: Durante este año pasado hemos trabajado incansablemente para ofrecerles un show sin igual donde todos se sientan bienvenidos a la fiesta de cada presentación en la gira «José». Sin embargo, el covid-19 ha causado unos desafíos de producción imprevistos que no me permitirán mantener mi promesa de darles el mejor espectáculo posible. Ustedes merecen lo mejor, así que he tomado la difícil decisión de posponer la gira», es parte de lo que dice J Balvin en el comunicado.

