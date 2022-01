¿Qué? Raphy Pina mostró su grillete electrónico en redes sociales

Raphy Pina sorprendió al mostrar el grillete electrónico que lleva en uno de sus tobillos. El empresario dejó ver el dispositivo en una imagen en al que aparece junto a su hija con la cantante Natti Natasha, la pequeña Vida Isabelle, destacó la revista People En Español. Como se recordará, Pina fue declarado culpable por posesión ilegal de armas el pasado 22 de diciembre.

«Apenas me conoce y no se imagina lo que uno haría por protegerla. Cuiden de sus familias que ‘hasta a los buenos’ les incomoda la felicidad ajena; la mirada que me sigue dando Fuerzas», expresó el productor en su cuenta de Instagram para acompañar la foto.

Pina está bajo arresto domiciliario por eso el grillete electrónico, a la espera de conocer su pena. De acuerdo a medios boricuas, la sentencia de su caso será emitida por el juez federal Francisco Besosa el próximo 1° de abril.

