Con la temporada de la belleza 2022 que apenas comienza, también inicia un nuevo ciclo de «Más allá de la belleza», programa de Ve Plus que sigue con atención todas las incidencias del Miss Venezuela y que reclutó a Rafael Álvarez para acompañar a Amanda Dudame y Ariagny Daboin, Miss Venezuela 2021 y Miss Venezuela Mundo 2021, respectivamente.

Aunque su rostro es nuevo en la pantalla chica, la voz de Rafael Álvarez, a quien se le conoce como Fafa, tiene varios años conquistando los oídos de los oyentes de Hot 94, emisora donde trabaja desde hace 15 años y actualmente es gerente de ese dial.

¿Cómo llegas a «Más allá de la belleza»?

En octubre 2021 Tibisay Ascención, gerente de proyectos de Ve Plus, me llamó para preguntarme si quería hacer televisión y obviamente dije que sí. Grabé un demo que fue aprobado; sin embargo, ese proyecto aún está en pausa. A los meses Alejandro Fresser, gerente de proyectos especiales de Ve Plus, me llama para decirme que el proyecto en el que estoy seleccionado aun no comienza, pero para arrancar me ofrece iniciar en «Más allá de la belleza» y sin dudarlo acepté. Recuerdo que casi se me derrama el café en la franela del brinco que pegué.

