Raúl González se siente orgulloso de su transformación

Raúl González está feliz por dentro y por fuera. El presentador venezolano comparó su imagen con la de años atrás y compartió lo feliz y orgulloso que se siente por lograr el cambio en su apariencia que le ha ayudado a transformar su vida.

El animador logró bajar de peso gracias al entrenamiento, alimentación sana y velando por su bienestar emocional.

“Carta para mí, de mí… querido Raúl… Hoy quiero decirte lo orgulloso que estoy de ti. Mira esta foto que me encontré cuando estabas de maestro de ceremonias de una gala. Recuerdo cuando por allá en el año 1997 pesabas casi 300 libras (136 kilos) y te sentías miserable por dentro. Aunque por fuera aparentabas ser feliz, sabía que en realidad no lo eras”, comenzó escribiendo González en su reflexión.

“Pero mira dónde estás ahora, 26 años después. Has logrado un cambio increíble y te has convertido en una persona completamente diferente. Has perdido peso, has mejorado tu salud y, lo más importante, has encontrado gran parte de la felicidad que tanto anhelabas”, agregó seguidamente.

“Has demostrado fuerza de voluntad”

Raúl, tras 18 años de lucha contra el sobrepeso, ha compartido la transformación que ha tenido desde su llegada al programa “Despierta América” hasta ahora.

“No ha sido un camino fácil, pero has demostrado una fuerza de voluntad y determinación inquebrantables. Has hecho sacrificios, has trabajado duro, has cometido errores, te has caído y te has levantado, te operaste, volviste a engordar, te hiciste procedimientos estéticos, hiciste y probaste todo lo que pudiste para poder lograrlo”, recordó.

Y agregó: “Al mismo tiempo, has superado cada obstáculo que se te ha presentado en el camino. Y gracias a eso, hoy eres una persona nueva”.

En su carta, Raúl también señaló que ha demostrado que no importa las veces que se caiga porque hay oportunidad para levantarse y cambiar. “Has demostrado que nunca es tarde para empezar de nuevo y construir la vida que siempre has deseado”.

González, a quien la obesidad le afectó de muchas maneras, tal y como lo ha dicho, continuó agradeciéndose a sí mismo por demostrar que todo es posible. “Gracias por enseñarme que el cambio es posible. Gracias por recordarme que la felicidad verdadera viene de adentro. Gracias por ser un ejemplo de superación y determinación”.

Para finalizar el animador de “Supercropolis”, agradeció por lograr mantener su peso ideal sintiéndose bien física, mental y espiritualmente.

“Sigue adelante, Raúl. El camino no ha sido fácil, pero cada paso que has dado ha valido la pena. Estoy emocionado por ver todo lo que Dios y el futuro tienen reservado para ti”, manifestó.

“Llegué a odiar mi propio cuerpo”

El pasado mes de mayo, Raúl González contó cómo ha vencido el sobrepeso. “La obesidad me afectó de muchas maneras, porque desde que nací he batallado con la gordura. Viví como un niño, un adolescente y un adulto gordo. En mi caso particular, cuando llegué a mi punto máximo de obesidad —con 300 libras de peso (136 kilos)— tuve una crisis de salud que me mandó directo al hospital. Todos mis valores estaban por las nubes: colesterol, triglicéridos y presión arterial. Tuve gastritis, esofagitis y una hernia hiatal. Me asusté mucho porque no sabía qué hacer ni por dónde empezar”, dijo en entrevista con People en Español.

El presentador, de 50 años de edad, mencionó que la parte emocional ha sido una pieza clave en todo su proceso. “La parte emocional ha sido la más difícil de manejar. Siempre fui acomplejado porque era el más gordito de todos, y se burlaban de mí. Llegué a odiar mi propio cuerpo, quién era, cómo era, cómo me veía. Crecí traumatizado, deprimido y frustrado. Completamente acomplejado por todo: la ropa, los sobrenombres y el bullying”.

Para lograrlo, el presentador reconoció que tuvo que dejar a un lado las excusas. “Me cansé de mí mismo y de mis excusas porque no me ayudaban en nada. No me dejaban tomar decisiones y hacer lo que tenía que hacer para lograr el objetivo de perder peso y sentirme mejor conmigo mismo”, recordó Raúl González.