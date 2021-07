Rebel Wilson está flaquita porque quiere quedar embarazada

Rebel Wilson, estrella de “Pitch Perfect”, apostó a la pérdida de peso para tener mayores posibilidades de convertirse en madre.

Así lo reveló en un live de Instagram la actriz australiana, ofreciendo más detalles de la razón detrás de su obsesión por estar delgada, razón que va mucho más allá de lo superficial.

“Cuando investigaba sobre asuntos de fertilidad el médico me decía: ‘Bueno, tendrías más posibilidades si fueras una persona más saludable'”, contó. “Eso me ofendió porque aunque era una persona grande me consideraba bastante sana”.

Lea la historia completa en Chevere.life