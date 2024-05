Residente estrena “Bajo los escombros”, un canto por Palestina

Desde el dolor y hasta la rabia, Residente estrenó su último tema “Bajo los escombros”, dedicado a la situación que actualmente padece el pueblo palestino en Gaza. El tema fue una colaboración con la artista de esa nacionalidad Amal Murkus.

Como se sabe, un nuevo ataque israelí a campamentos de desplazados en Rafah dejó ayer 29 de mayo una veintena de muertos. Un día después, el intérprete boricua decide estrenar su canto.

“Esta canción la escribí desde el dolor. Entre los bombardeos en Gaza. Veo a mi hijo en cada uno de los niños masacrados”, compartió René en una publicación en Instagram.

“Por medio de la música intento manejar la impotencia que siento de no poder hacer nada más que esto”, agregó el artista puertorriqueño.

“El silencio de muchos colegas”

En el post compartido el compositor, de 46 años, destacó que no entiende la indiferencia de muchos colegas ante la guerra.

“La verdad es que no entiendo el silencio de muchos colegas artistas, me hace perder la esperanza en la humanidad. Como escribió León Gieco alguna vez ‘solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente’”, sostuvo.

Desde octubre de 2023, los bombardeos de Israel sobre el territorio palestino de Gaza le han quitado la vida a casi 40 mil palestinos y han dejado a más de 80 mil heridos. Entre las víctimas mortales se encuentran en su mayoría mujeres y niños.

“Las letras ya no importan”

“Bajo los escombros” forma parte del segundo álbum en solitario de Residente “Las letras ya no importan”, que contiene 23 canciones.

Para grabarla, el intérprete de “Atrévete te te” contó con otros artistas palestinos como George Ziadeh y Firas Zreik, para tocar instrumentos como el laúd árabe y el qanun. “El invasor es un puerco, la clara, porque aunque yo levante las manos, dispara”, rapea Residente acompañado por una kufiya sobre sus hombros.

“Bajo el fuego y por el mar, en medio del asedio y la destrucción, tú eras el hogar y ahora estás en ruinas”, canta Murkus. “Oh Gaza, pueblo mío, no desesperes, tu voz es fuerte/país mío, no llores, tus lágrimas son preciosas/Oh Gaza, nuestro orgullo, ‘Hija de las olas’”, se puede escuchar.

“Resurgir palestino”

Durante los últimos meses, Residente ha compartido con artistas palestinos. “Fue un verdadero honor haber tenido en mi casa a este joven fotógrafo palestino @motaz_azaiza”, escribió el boricua en otra publicación de la citada red social.

“Su documentación fotográfica ha sido esencial para este nuevo resurgir palestino en donde el mundo entero se ha unido a pedir por que se detengan los bombardeos y los asesinatos despiadados de gente inocente en Gaza. En menos de un año Motaz vivió lo que muchos de nosotros no hemos vivido en toda una vida. De Puerto Rico a Palestina, de colonia a colonia, gracias por tu arte y gracias por tu lucha!”, agregó.