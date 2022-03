Residente explicó por qué decidió atacar a J Balvin en «Session 49»

¡Sigue la polémica! Ante tanta controversia generada durante los últimos días por la letra de «Session 49», la canción de Residente en el que ataca durante ocho minutos a J Balvin, el rapero boricua decidió contar los motivos que lo llevaron a componerla, reseñó la revista People En Español.

«Gente que murió haciendo arte y de momento viene a decirte papi, eso no importa, lo que importa es el negocio, y ya. Obviamente, lo estoy haciendo por eso y él resultó ser el modelo ejemplo para decirle a los chamaquitos que esto no es lo más importante, pero me importa la gente que se mete en los Grammys… gente que depende de un Grammy para hacer una girita», señaló Residente en entrevista con el comediante puertorriqueño Jorge Molusco Pabón.

De acuerdo con las declaraciones, el artista rechaza el sentido netamente comercial de todo lo que hace el colombiano. Como se recordará, ambos artistas sostuvieron una pelea vía redes sociales luego de que el de Medellín intentara boicotear los Latin Grammy 2021 porque, según él, no había suficientes reguetoneros nominados.

