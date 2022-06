Rey Flowers sigue conquistando oídos con «11:11», su himno LGBTI

El cantante Rey Flowers recibió una nominación en la categoría Mejor video en música electrónica en la décima edición de Premios Pepsi Music 2022.

Fue gracias al videoclip que realizó para presentar su primer sencillo promocional «11:11» que el aragüeño entró en la competencia, destacando de entre más de 4 mil aspirantes que buscaron su lugar en los galardones.

El material audiovisual, que se basa en sus vivencias infantiles y en la búsqueda de su propia esencia, llevó al artista a recibir su primera nominación a los premios que reconocen el trabajo del talento nacional. Para él es un logro que celebra con orgullo, pues se trata de su primera candidatura.

“Estar nominado en estos premios junto a grandes artistas que he admirado desde siempre y que me han acompañado en momentos importantes a lo largo de mi vida, me hace querer trabajar más duro por dejar un legado en la música de nuestro país que pueda inspirar a otras generaciones, como ellos lo han hecho conmigo”, comentó.

