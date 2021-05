Reynaldo Armas: Lo mío siempre ha sido guerrear”

Reynaldo Armas superó el momento en que, en plena cuarentena, su proyecto de reabrir el restaurante Rucio Moro sucumbió por no respetar ciertas normas de bioseguridad ante la pandemia del coronavirus, a finales de 2020.Pero el gastronómico no fue el único proyecto que El Cardenalito adelantó durante el tiempo de confinamiento. Por eso el álbum 33 de su carrera como cantautor de 45 años se llama Reynaldo Armas en cuarentena.

Si bien de cuando en cuando hace shows privados, espera en el corto plazo volver a cantar a un público “grande, hermoso, como al que estoy acostumbrado”.

—¿Más allá de lo que sucedió con su negocio a finales de 2020, lo afectó la pandemia?

—Cuando comenzó la pandemia me afectó mucho porque decían que iban a morir los mayores de 65 años y yo tenía 67 (risas). Comencé a cuidarme más y gracias a Dios no me ha dado la enfermedad, pero me pegó artísticamente porque no te puedes desarrollar ni hacer lo que te gusta. Y económicamente también porque, a menos de que tengas mucho dinero, no puedes mantenerlo. De resto, traté de mantenerme activo porque soy de la sabana.

—¿Cómo se reflejó eso en su música?

—Lo mío siempre ha sido guerrear. No quedarme de brazos cruzados. El que se distrae, se queda atrás. Y en mi caso, que tengo tantos años en esto, no me lo puedo permitir. Siempre mis letras son reflexivas. En este disco no cambio mi estructura musical, que es el pasaje, el golpe, pero sí cuido más las letras que maduran conmigo. Esta pandemia nos ha obligado a pensar distinto. Por eso no solo el disco sino el primer promocional se llamó Delirios de cuarentena. Ahora estoy promoviendo Pasión suicida, que si bien tiene un título fuerte, el contenido es bonito. Afortunadamente, ha gustado mucho. Vale la pena escucharla.

—¿Una de las novedades que trae este lanzamiento es que se aventuró a volver a sacar el CD y también experimenta con pendrive?

—Yo no sé por qué las disqueras no han incursionado en el mercado del pendrive. Yo lo estoy ofreciendo artesanal, porque todavía no me han dado los que mandé a hacer. ¿Qué se utiliza ahora en los carros? Pendrives; al igual que en los nuevos dispositivos digitales; en los televisores. Estoy claro en que, próximamente, el formato en CD va a desaparecer no solo por las plataformas sino por el uso de otros dispositivos como el pendrive. Si uno puede facilitárselo al usuario, que no tiene la posibilidad de descargar la música con facilidad, es un punto a favor.