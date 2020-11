Ricardo Montaner ofrecerá concierto virtual

Las luces del emblemático escenario de los Altos de Chavón, en La Romana, se volverán a encender este sábado, luego de nueve meses, para recibir al cantante Ricardo Montaner en un concierto exclusivo y conceptualizado para una noche, según reseña El Nuevo Día.

Volver a pisar un escenario junto a los músicos en medio de la crisis de salud mundial provocada por la pandemia de covid-19 representa para el cantante venezolano una esperanza que invita a ver el nuevo año que se avecina como una oportunidad para adelantar causas, dejar las adversidades en el pasado y entender la nueva estructura y retos que nos trajo vivir con la propagación de un virus letal.

La estrella presentará el 28 de noviembre a las 9:00 p.m. el concierto virtual “Las canciones que amo” desde el impresionante anfiteatro Altos de Chavón en La Romana, República Dominicana. Se trata del primer concierto virtual del artista y el único que realizará este año. La velada musical tampoco se repetirá en otro espectáculo, ya que el concepto solamente se recreará para esa noche. Los boletos se pueden adquirir a través de ticketera.com.

Montaner llegó ayer a la República Dominicana para comenzar los ensayos del concierto en vivo que acogerá a una pequeña audiencia en el anfiteatro, con el debido protocolo de salud, seguridad y distanciamiento social.

“Las veintipico de canciones que voy a cantar son temas con los que me identifico en mi carrera. Es el único concierto que voy hacer este año y a nivel conceptual es único e irrepetible. Al empezar la pandemia, yo me guardé. Nunca había dejado de estar en una gira. Son 40 años cantando y que de momento te digan se apagaron las luces… es fuerte, pero este próximo 28 de noviembre vamos a volver a encender las luces y comienza la música otra vez. No aguantamos más ni el público, ni nosotros los artistas”, mencionó el artista en entrevista con El Nuevo Día.

La selección del anfiteatro en los Altos de Chavón explicó que se trata de uno de los lugares “más emblemáticos de América Latina y hacerlo desde República Dominicana era a su vez un mayor esfuerzo para recordar que sí se puede retomar las producciones”.

El artista está confiado que la reapertura del sector de la música a nivel mundial sea de una manera gradual y que su espectáculo, el que define como un “reencuentro necesario” sirva de modelo para que otras estrellas internacionales se atrevan a lanzarse en el formato de contenido streaming desde diversos recintos con vías en el futuro de comenzar a operar más conciertos presenciales.

En su caso no ha realizado ninguna presentación virtual y sí presencial. La más reciente fue su participación en la entrega de los Latin Grammy, donde estuvo a cargo del número de apertura de la gala junto a Víctor Manuelle, Ivy Queen, Jesús Navarro y Rauw Alejandro.

Para Montaner la pausa obligada de la industria musical inoperante durante casi todo el año, fue el momento perfecto para enfocarse a tiempo completo en la producción de lo que será el nuevo disco. El primer sencillo verá la luz el próximo 23 de diciembre y en el nuevo año contempla lanzar el álbum con 13 temas.

“La verdad es que el álbum quedó mejor de lo que esperaba. Estoy muy contento y complacido con el resultado. Espero que el público lo reciba con mucha alegría”, afirmó el artista que durante la pandemia ha podido estar más tiempo con su familia.

Los primeros meses de la pandemia toda la familia Montaner estuvo junta en Miami. No fue hasta octubre que su hija Eva Luna, quien está casada con el cantante Camilo, se mudó a Colombia para continuar su trabajo con la cadena Nickelodeon. El cantante y su esposa Marlene Rodríguez viajarán en las próximas semanas a Colombia para pasar un rato en familia en medio de la época festiva.