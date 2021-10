¡Round tres! Residente le sacó los trapitos sucios a J Balvin

El músico puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, volvió a mostrar su indignación tras la más reciente acción de J Balvin, quien utilizó sus redes sociales para promocionar su nuevo remix “Sal y perrea” desde un carrito de perros calientes.

Vale recordar, que anteriormente Residente criticó duramente la llamada al boicot de la próxima edición de los Latin Grammy realizada por J Balvin. En medio de la molestia comparó su música con un puesto de perros calientes, alegando que a muchos les puede gustar y a otros no. Por ende, el intérprete colombiano optó por burlarse de esta opinión de la forma más irónica posible.

“Mira, yo no estoy pendiente de las redes sociales, mi hermano me las maneja casi todo el tiempo. Por eso llego tarde a ver las pendejadas que suben. Pero José (nombre real de J Balvin), vi que subiste un merch, así como si fueras el más capo, entonces me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. Primero, dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio, no todo en la vida es dinero”, comentó Pérez desde un video publicado en su Instagram.

Lea la historia completa en Chevere.life