La película de animación “Mariposas negras” (Black Butterflies), sobre cambio climático y dirigida por el español David Baute, contará con un tema original compuesto por el panameño Rubén Blades, informó Variety, tal como reseña EFE.

El músico, actor y activista de derechos humanos ha decidido incorporar una canción original al film hispano-panameño que se estrenará mundialmente en la competición Contrechamp del Festival de Animación de Annecy (Francia) de este año.

Al explicar por qué la película era importante para él, Blades dijo a ‘Variety’: “El cambio climático como detonante de la inmigración humana es un efecto que no se ha estudiado con la profundidad necesaria. ‘Black Butterflies’ plantea una pregunta importante: ¿habrá un mundo donde las generaciones futuras puedan vivir?

Tres historias

El ganador de 12 premios Grammy se une así a un proyecto de animación en 2D que abunda sobre las consecuencias del calentamiento global en el mundo real, tal como las experimentan las comunidades en las áreas más afectadas por el fenómeno provocado por el hombre.

La película cuenta tres historias separadas, pero relacionadas, sobre Lobuin, Vanesa y Soma, tres mujeres de lugares muy diferentes del mundo que se enfrentan al mismo problema: el cambio climático.

Las mujeres y sus familias están condenadas a perderlo todo por los efectos del cambio climático y se ven obligadas a emigrar para sobrevivir.

Cortesía: tingladofilms.es

“Siempre me he preocupado por contar historias sobre nuestro entorno para tomar más conciencia de nuestra relación con el mundo en el que vivimos. Creo que no había mejor manera de mostrar el emocionante viaje de estas tres mujeres de tan diferentes orígenes que a través de la animación. Gracias a un talentoso equipo técnico y artístico, pudimos hacerlo con una bella estética en línea con las diferentes realidades de nuestros personajes”, comentó al referido medio David Baute.

Un trabajo de años

Asimismo, agregó Edmon Roch de Ikiru Films, la compañía productora del largometraje: “David ha documentado estos casos durante años, y esta película ha sido un viaje revelador y fascinante que no dejará indiferente a nadie que la vea”.

Según la publicación especializada “Mariposas negras”, de 80 minutos de duración, también está producida por Tinglado Film, Anangu Grup y la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals en España, en colaboración Tunche Films en Panamá.