Ruddy Rodríguez reveló qué cirugía estética se ha realizado

Las cirugías plásticas siguen generando controversia en el medio artístico, aunque son ya una práctica común. Es por eso que, la actriz Ruddy Rodríguez fue honesta sobre el tema y soltó el único retoquito estético que se ha hecho en toda su vida.

«¿Por qué la gente siempre me pregunta: Ruddy, cuántas cirugías te hiciste?’ Bueno, a los 16 años me di un trancazo en la nariz… ¡Bum! Estaba patinando y me caí y me golpeé la nariz y los dientes», contó la también empresaria de 55 años a través de un video colgado en su cuenta de Instagram.

Como se sabe la Miss World Venezuela 1985 continúa irradiando belleza ya no al frente de la cámara, pero sí en sus redes sociales. En ellas comparte a diario con sus seguidores detalles de su vida cotidiana.

