Sergio Mayer Mori: la razón por la que está en reboot de «Rebelde»

Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, ha sido uno de los actores del reboot de la telenovela «Rebelde» que más controversia ha generado luego de que comentara que no le gustaba RBD. Por eso, el joven intérprete decidió admitir que decidió aceptar el proyecto solo porque tiene que pagar los gastos de su hija Mila, reseñó Milenio.

“Yo necesitaba trabajar porque mi hija acaba de cumplir cinco años, está en la escuela y está necesitando cosas, que si clases de ballet, que si la fiesta de cumpleaños o lo que sea, y para poderle aportar económicamente busqué un casting, pues de mi música no estoy cobrando todavía”, reveló en entrevista para la revista Quién.

Mayer de 23 años, se sintió agradecido por la oportunidad en la serie. “Cuando me quedé (en «Rebelde»), me sentí muy agradecido de que me dieran la oportunidad, sin importar el nombre del proyecto, lo importante es que tengo trabajo y que gracias a eso, pude pagar la escuela de mi hija, pude darle su fiesta y todo eso que estaba buscando”, señaló.

