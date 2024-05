Sheryl Rubio sufrió la ola de calor en México que la dejó con varios problemas de salud. La actriz venezolana compartió que estuvo trabajando en suelo azteca, donde vivió una terrible experiencia por la temperatura extrema que azota al país y que amenaza con empeorar a mediados de mayo.

“Llegué de México. Estuve allá casi dos semanas. Fui hacer cosas cool que espero mostrarles en algún momento. Estuve básicamente trabajando. Los otros días me estuve viendo con personas que conozco allá y compartiendo con mi mamá”, comenzó a contar en sus historias en Instagram.

Y agregó: El clima de Nueva York está mucho mejor de lo que lo dejé. El clima de México fue fuerte. Para los que están en Ciudad de México saben de lo que estoy hablando. El calor que está haciendo en México es demasiado fuerte”.

Varios países del mundo están sufriendo por el constante calor. Según los últimos pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional de Agua (Conagua) México se prepara para enfrentar una tercera ola de calor extremo.

Aire acondicionado

Asimismo, Sheryl, quien no soporta el calor, comentó que la capital mexicana es una ciudad donde no existe la cultura del aire acondicionado. “Esa cultura no existe y el ventilador es muy a lo Europa… nunca había pasado lo que pasé en estos días… me tocó salir a comprar un aire acondicionado e instalarlo”, dijo.

“Le dije a mi mamá: ‘si no resuelvo lo del aire me voy a tener que ir’. porque no podía dormir en el cuarto, habían zancudos y tenía que cerrar la ventana y la puerta. Se quedaba ese aire caliente condensado”, detalló.

Plan B

En su relato, Rubio contó que tomó la decisión de irse a un Airbnb, un servicio que ofrece la opción de alquiler una casa o un espacio para alojarse.

“Me tuve que ir a un Airbnb porque la pasé muy mal y necesitaba descansar para trabajar. No quería pagar un hotel porque están muy caros y este Airbnb quedaba al lado de la casa de mi mamá y era más barato y con aire acondicionado. Estuve tres noches hasta que llegó el aire acondicionado”, señaló.

En las historias compartidas, la actriz de “100 días para enamorarnos” también contó que tuvo síntomas febriles y sangrado nasal, debido a las altas temperaturas.

“No hay humedad y estaba con la nariz sangrando todo el tiempo, pero a pesar de eso la pasé muy bien porque había gente que quería ver. La pasé rico y comí delicioso, comida de mamá”, expresó.

Una de las anécdotas que llevó a Sheryl Rubio a buscar una solución para poder sobrellevar la situación fue una noche cuando comenzó a temblar sin tener fiebre.

“Me desperté un día empapada de sudor y empecé a temblar que no podía parar como si fuera fiebre… no podía controlar el temblado del cuerpo que me tuve que arropar en medio de ese calor… se asustó”, concluyó.