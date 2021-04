Simón López y la Neo Big Band preparan dos discos

Ni siquiera la crisis del coronavirus ha detenido la labor del cantante venezolano Simón López, director de la orquesta de jazz Neo Big Band, pues desde marzo de 2020 ha estado realizando conciertos en streaming, que ha tenido audiencia de varios países del continente americano.

Dentro de esta iniciativa, alista para los próximos días un ambicioso concierto en streaming de la Neo Big Band, en el que los 20 músicos que integran la orquesta interpretarán en vivo una nutrida selección de emblemáticos éxitos del swing y el jazz, géneros musicales que cultivan y que les ha valido un buen respaldo por parte de sus seguidores.

Por otro lado, López ya comenzó la grabación de dos discos que saldrán a la venta este año y que cuentan con la producción musical del venezolano Carlos Escalona Cruz, ganador del Grammy Latino y nominado a este premio en varias oportunidades.

López y su Neo Big Band ya tiene en su haber otros dos discos, realizados en 2020, con temas de permanente vigencia, como New York New York, The Way You Look Tonight, Call me Irresponsible, For Once in my Life, The Lady is a Tramp, Fly me to the Moon, I Got you Under my Skin, My Way y All of Me, entre otros.