Siudy Garrido “Ahora me siento una mujer feliz”

Siudy Garrido ha hecho del flamenco su manera de vida. Con la herencia de su madre, Siudy Quintero, ella no ha descansado para ofrecer de este tipo de baile una forma también de comunicarse.

El año pasado planificó una gira que la llevaría por varios países, entre ellos Venezuela. Sin embargo, a una semana de comenzarla, la tuvo que cancelar porque la pandemia lo impidió. Justo, la primera función sería en Nueva York.

Entre esperar a que pasara el confi namiento, que se abrieran los vuelos y los teatros, decidió lanzar el documental Siudy entre mundos: 50 funciones del sueño americano. El próximo domingo 15 de noviembre, a las 5 pm, habrá una única función en streaming, con la producción del Centro Cultural BOD.

Será una única función que estará disponible y, al fi nalizar la misma, se realizará un conversatorio tanto con ella como con el director de la película, Pablo Croce. La plataforma de ticketplay es el lugar donde se puede ver la realización.

—¿Cómo enfrentó la realidad de tener que suspender su gira internacional después de casi ocho años?—

No nos quedó otra opción que la de suspender todo, en principio, hasta mayo de 2021 cuando esperamos retomar los proyectos. La ilusión era mucha porque era nuestro reencuentro con esa ciudad. Mucho de ese espíritu se recoge en la película. Cómo un grupo de más de 20 personas luchó por hacer realidad su sueño. Más que mostrar lo que hacemos, o preparamos, se muestran esos detalles que la gente no conoce. Es una película inspiracional y humana, sin duda.

—Sobre el conversatorio que tendrán después, ¿Ya están preparados para las críticas?—

La gente puede estar segura de que será un placer para nosotros compartir con ellos. Nos da mucha ilusión poder tener esta experiencia porque la película solo se ha visto en festivales. Ha sido seleccionada, hasta ahora, para más de 20 encuentros cinematográficos. Por eso nos hace tan felices que los venezolanos tengan, además, la posibilidad de conversar con nosotros.

—La pandemia no solo le hizo suspender la gira sino que también la pasó mal por padecer el covid-19.—

Lamentablemente todos en la casa nos enfermamos: mi esposo, mi hija y yo. Fueron unos días muy duros para todos, con todo y que nosotros somos muy deportistas. Pablo estuvo diez días hospitalizado. En mi caso me sentí muy débil, tuve muchos dolores, el desgaste mental. Incluso, cuando ya había pasado la enfermedad, me costó volver a tomar el ritmo de la rutina del baile; me costaba agarrar cosas pequeñas. Por ejemplo, se me caían los va-os. Por eso le digo a la gente que se cuide, que no se tome esto a la ligera

.—¿Ese proceso le dejó alguna enseñanza?—

A mí siempre me ha gustado ver lo positivo en lo negativo. Me siento una mejor persona. Me ayudó a apreciar lo que tengo a mi alrededor, el amor de familia. A entender lo vulnerable que somos. A cuidar de nuestra salud. Así que pese a tanto malestar siento que eso me ayudó a estar en el camino de la felicidad suprema. Ahora puedo decir que me siento una mujer feliz y lista para más retos.

Más datos

Aunque el flamenco es su carta de presentación, Siudy también se formó en la danza contemporánea. Ya a los 14 años entró a la compañía estable de su madre y, dos años más tarde, se convirtió en coreógrafa del Ballet del Teatro Teresa Carreño.

Garrido también se formó en España, donde, entre otras, perteneció a la compañía de Antonio Canales.Su primer espectáculo al frente de su propia compañía, la cual creó en 2000, fue ese mismo año, Caminos Flamencos.

Asimismo, estuvo presentando cada dos años un recital de fl amenco tanto en Venezuela como en el exterior, siendo Entre dos mundos de los que mejores críticas recibió.

Por otra parte, la han buscado para presentarse en vivo junto a artistas como Alejandro Sanz, Romeo Santos, Niña Pastori, Gilberto Santa Rosa y El Cigala. Una de sus colaboraciones en videoclips más recientes fue con Marc Anthony y Sanz en Deja que te bese