Stefanía Fernández celebró los cinco meses de su pequeño Liam

Stefanía Fernández no esconde que vive un momento trascendental en su vida tras haberse convertido en madre. Y justamente con motivo de los primeros cinco meses de su bebé, la exreina de belleza venezolana decidió compartir el mensaje que le dedicó a su pequeño.

«Deseo que Dios me dé salud y mucha energía para llenar contigo ese libro de aventuras. No sabes la ilusión que me hace imaginar todos los planes que tengo junto a ti y todo lo que deseo enseñarte de esta hermosa vida», escribió la Miss Universo 2009 en un largo post de Instagram.

Como se recordará, Stefanía Fernández anunció de manera inesperada en mayo pasado el nacimiento de su primogénito, cuyo padre es el beisbolista Ender Inciarte. Aunque en principio mantuvo todo en secreto, con el tiempo ha desvelado varios detalles del niño y de su proceso.

