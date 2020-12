Stephany Zreik: Quiero educar sobre el ambiente

La perseverancia fue la principal herramienta de Stephany Zreik para lograr el título de Miss Aire, en la elección de Miss Tierra 2020.

La valenciana fue la virreina y Lindsey Coffey, representante de Estados Unidos, obtuvo la corona principal.

“Cuando me dicen que no logré corona digo que sí la obtuve porque la de Miss Air también es importante. Es una de las cuatro que otorga esa organización”, dijo. Además, es la primera reina venezolana en conseguirla.

En conversación virtual con periodistas venezolanos, Zreik dijo que su meta, al aceptar el título de Miss Venezuela Tierra, fue el de “proponer un impacto: educar a las personas sobre el ambiente y la sociedad. No sirve de nada hacer verónica abreu roa Caracas si no se forman a los jóvenes. Cuando lo permita la pandemia quiero visitar colegios de Caracas y de todo el país para transmitir ese mensaje. No quiero ser recordada como la típica miss. Quiero ser recordada por mis actos y no solo por mi belleza”, dijo

La elección de este concurso fue virtual, debido a que la pandemia impidió que se realizara en Manila, como es tradicional.

Ante esto, Zreik indicó que su carrera por la corona comenzó “desde el mismo momento en el que me avisaron de mi designación. Estaba en España y tuve que buscar un vuelo humanitario para regresar a Venezuela. Luego tuve que acostumbrarme a Caracas, porque soy de Valencia. Más tarde tuve que comenzar a grabar los retos y a hacer todas las pruebas que me solicitaban”.

Todo esto le hizo definir su participación como “una montaña rusa. Éramos un equipo de producción. No era solo yo quien lo hacía. Era un reto conmigo misma para superarme y poder trascender a 84 candidatas. Hablar también todo el tiempo en inglés fue un reto”.

También habló sobre el traje típico que lució, que representa al Arco de Carabobo, con el cual ganó la competencia de las Américas. “Ni el diseñador Carlos Pérez creía que podía ganar el traje típico. Cuando vi el diseño me encantó, pero cuando me lo probé pensé que no lo podría desfilar por lo pesado. Hice mi mejor pasarela”.

Afirmó que de poder devolver el tiempo al año pasado cuando participó en la edición local de 2019, solo cambiaría una cosa: “oír a tantas personas. A veces dejé de hacer cosas por escuchar a los demás.

En esta ocasión, caminé sin mirar a los lados. Solo escuché los consejos de la organización, a mis padres y a mi corazón. Ahora a esperar para ir a la gala de coronación”