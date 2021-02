The Weekend brilló en el show más atípico de Super Bowl

El artista canadiense The Weeknd brilló en el espectáculo de entretiempo del Super Bowl, con un impactante espectáculo lleno de alegorías que, por primera vez, no se desarrolló desde el campo de juego. Vestido con una chaqueta roja de lentejuelas sobre

un atuendo monocromático en negro, comenzó la presentación con una mezcla de sus principales y más conocidos éxitos.

Después de interpretar segmentos de su primera producción, House of Balloons, con coro cuyos integrantes llevaban un uniforme de robot postapocalíptico, el artista siguió desde un laberinto de espejos con Can’t Feel My Face, Feel It Coming y Save Your Tears.

Luego fue el turno de Earn It, el tema de la película Cincuenta sombras de Grey, que cantó acompañado de una orquesta en vivo y delante de asientos iluminados de tal forma que daban la sensación de ser edificios que se transformaron en silueta de un cementerio.

El artista cerró el espectáculo con Blinding Lights, la canción que lo convirtió en el rey de Tik Tok durante los primeros meses de la pandemia.

Y al escucharse los primeros acordes del tema el campo de juego se llenó de centenares de bailarines vestidos igual que The Weeknd. Contrario a lo que había mostrado hasta ahora, el cantautor canadiense apareció en Tampa con su cara al natural. EFE